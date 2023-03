„Když politici nastupují do funkcí, často mluví o sto dnech hájení. Předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start,“ oznámil nový prezident Petr Pavel v inauguračním projevu, kde mimo jiné mluvil i o tom, že česká společnost není zas tak rozdělená, jak se říká, ale je spíš jen navyklá o rozdělení mluvit. Úřadování zahájil Pavel zostra hned v pátek jmenováním Petra Hladíka ministrem životního prostředí.

