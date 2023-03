Drážďany české imaginaci!

Němečtí pořadatelé jsou přísní. Kapacitu ve výstavní síni Lipsiusbau striktně vyměřili na 300 návštěvníků, takže se před budovou na labském nábřeží v Drážďanech tvoří dlouhá fronta. Většinu z čekajících tvoří Češi a není divu, proč sem v takovém počtu dorazili. Je poslední únorový pátek a ve Státních uměleckých sbírkách Drážďany začíná skupinová výstavaVšechnu moc imaginaci!, která je po dlouhých třiceti letech prvním ambiciózním pokusem představit v zahraničí to nejzajímavější z české výtvarné scény.

Pro většinu umělců, kurátorů, sběratelů a v neposlední řadě milovníků umění čekajících venku v dešti před galerií je to vůbec první šance v životě spatřit za hranicemi české výtvarné „thebestof“ – v tomto případě lépe řečeno „dasBesteaus“. Kurátor, který dal expozici dohromady, v Německu navazuje na legendární pokusy manželů Jany a Jiřího Ševčíkových, kteří české umění průkopnicky vyvezli do Mnichova a do Paříže na začátku devadesátých let. Ne že by dalším kurátorům a umělcům chybělo sebevědomí. Ale buď se na podobně náročné akce nenašly peníze, nebo se nepodařilo zahraniční partnery přesvědčit, že by mohla být naše kultura pro jejich publikum atraktivní.