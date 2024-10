Svět je ve válce. Trump slibuje, že to vyřeší

Lidé si často představují, že Američané ve volbách zahraniční politiku moc neřeší a většina lidí přemýšlí jen nad každodenními problémy. To je samozřejmě částečně pravda, a ještě víc to platí pro oblast jako Středozápad. Historicky nejvíc mezinárodních návštěv a obecně kontakty se zahraničím probíhaly na pobřežích. Chicago, nejdůležitější město Středozápadu, je výjimkou – občas se mu říká třetí pobřeží. Ale myslím, že se povědomí mění: lidé si uvědomují, že jsme součástí světové ekonomiky, mnoho farmářů ostatně vyváží své produkty do celého světa. Takže lidi zajímá, co se děje, protože to ovlivní jejich ceny. Lidé jsou si vědomi světových vazeb, ale přece jenom to nebude hlavní téma, na které budou u voleb myslet. Pokud přijdete za lidmi žijícími na Středozápadě a řeknete jim, že volbou Trumpa podkopou světový liberální řád, tak odpovědí „no a co“. Proč by je to mělo zajímat…