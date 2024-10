Prvním Trumpem byl už sedmý americký prezident

Andrew Jackson má mnoho společného s oběma hlavními kandidáty letošních prezidentských voleb. Podobně jako Kamala Harris měl dlouhou a úspěšnou právnickou kariéru, přičemž byl také jeden čas výrazným žalobcem. A podobně jako Harris ani Jackson neměl biologické děti, byť není známo, že by to proti němu někdo použil v politickém boji. To už se spíše propírala Jacksonova údajná bigamie – léta kolovaly zvěsti, že jeho životní láska Rachel ještě nebyla úplně rozvedená, když si ji v roce 1794 bral za manželku. Právě potomek severoirských přistěhovalců a hrdina bojů proti Britům pak stál u zrodu Demokratické strany, za kterou nyní Harris kandiduje.