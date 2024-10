Dokonalá, neposkvrněná demokracie v Americe nikdy neexistovala

To je skvělá otázka, která míří přesně k jádru problému. Je poměrně snadné být proti Trumpovi, ale když mají lidé říct, pro co jsou, odpověď často hledají jen těžko. Skončila by tím Amerika, ve které jsou lidé zvyklí říkat, co si myslí. To je totiž jeden aspekt, v němž jsou Spojené státy poměrně svobodnou zemí. Přinejmenším když nejsou v práci, lidé mají pocit, že mají dovoleno myslet si o různých věcech, co chtějí. To po Trumpově vítězství nebude platit. Trump kontroluje svou politickou stranu prostřednictvím strachu, lidé se fyzicky bojí o své bezpečí, o bezpečí svých příbuzných, a pokud by byl Trump zvolen, tak by to ještě zesílilo.