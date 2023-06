Turisty zastavit, slabší školy vytáhnout

Předškoláků kvůli demografii přibývá, rozdíly v kvalitě škol přetrvávají, a tak spádová turistika pokračuje. A možná i sílí – nové příběhy o účelovém přehlašování adres (a následných protestech starousedlíků) se letos objevily třeba v Ostravě nebo v Liberci. Zpozornělo i ministerstvo školství a v květnu oznámilo vznik „pracovní skupiny“, která má za úkol vymyslet pro zápisy spravedlivější systém.

Jen pro rekapitulaci – dál platí, že škola by měla přijmout každého předškoláka, který má v příslušné spádové oblasti trvalé bydliště. Jenže to si lze zřídit jen formálně, aniž rodina v dané lokalitě bydlí. Lze ho dokonce koupit pouze pro děti a dočasně. Ti, kdo se k takovým praktikám uchylují, hájí svůj postup jako snahu dopřát dětem kvalitní vzdělání a jako aktivní pokus zvrátit to, co berou jako křivdu – tedy že hrou osudu spádově skončili v okrsku, kde škola není dost kvalitní. Naopak ti, kteří kolem dobrých škol doopravdy bydlí, za křivdu považují účelové stěhování a odčerpávání kapacit, jež může teoreticky vést až k losování a vyřazení dětí bydlících třeba hned za rohem.