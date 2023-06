Chceme to jinak, ale jde to?

„Snažím se opravdu moc, abych mohla mít všechno a abych dostála všem rolím, které nyní mám – roli novinářky, manželky a mámy. A když selžu, snažím se nebýt na sebe příliš tvrdá,“ řekla nám před rokem v rozhovoru hvězda americké televize CNN Clarissa Ward. Tehdy mi bylo sedmadvacet a rozhodně to nebylo poprvé, kdy jsem se nad tématem práce a rodiny zamýšlela. A také to samozřejmě nebylo poprvé, kdy jsem se na to úspěšných žen okolo sebe i ve veřejném prostoru ptala.

Citovaná odpověď pro mě představovala další dílek do debaty, která okolo mě už nějakou dobu probíhala a která symbolizovala komplikovanost onoho „všeho“ – světa matek s malými dětmi, jež chtějí zároveň pokračovat v kariéře. Jen měsíc před tímto rozhovorem ve Vogue vyšla zpověď tenisové jedničky Sereny Williams o jejím konci v profesionálním tenise. Zdůvodnění? Plánuje s partnerem další dítě a už nechce snášet výčitky, které má, když odjíždí od své první dcery Olympie na turnaje. V podobnou chvíli začaly toto téma otvírat také ženy a kamarádky kolem mě. Já se i díky nim sama sebe zároveň poprvé začala ptát, jestli vůbec jde dohromady moje přání pracovat a mít rodinu. A jestli existuje nějaký způsob, jak si to v mém vztahu zařídit jinak než v duchu generace mých rodičů.