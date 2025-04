V radikálních výkyvech jsme na Slovensku přeborníci. Teď se to děje kolem medvěda

Možná to přišlo s nástupem bývalého ministra životního prostředí Jána Budaje do funkce. Měl tendenci zavádět do ochrany přírody západní modely a metody. Prosazoval, aby měl eliminaci medvěda na starosti speciální vyškolený tým, který situaci vyhodnotí odborně. Jenže se ukázalo, že případů bylo hodně a tým nestíhal. Nešťastně se to zvrtlo a chopili se toho další politici, pro něž se to stalo populistickým tématem. Ale už jen tím, že se toho na začátku ujal ministr, se z toho stalo politické téma – lidem z regionu vadilo, že jim jejich záležitosti řídí někdo z Bratislavy bez opory v realitě. Přitom si nemyslím, že by na ministerstvu neměli informace, ale neuměli dobře komunikovat. Dnes už ani maďarská otázka, ani covid nikoho nezajímají. A vyhrocení kolem medvěda, jehož ochrana už mimochodem Slovensko stála hodně snahy a peněz, nás jen vrátí o sedm, osm let zpět v tom, jak ho efektivně chránit.