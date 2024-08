Smířila jsem se s tím, že budu vdova. Bylo to lepší pro moje psychické zdraví

Jak to vypadá v zákopu na ukrajinské frontě a co prožívají ženy bojujících vojáků? Snímek Real režiséra a velitele roty ukrajinské armády Oleha Sencova ukazuje to první s nebývalou intenzitou a z nečekaného pohledu. Hodinu a půl trvající záznam, výsek z celodenní bitvy, nasnímala kamera umístěná na jeho helmě během celodenní bitvy. Válka a smrt jsou tak hlavně slyšet –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ spolu s nekončící radiovou komunikací mezi jednotkami. Sencov film uvedl nedávno na filmovém festivalu v Karlových Varech. Vedle něj přitom seděla jeho manželka Veronika Velch, právnička a ředitelka Amnesty International pro Ukrajinu, která na něj od začátku války čeká s jejich dětmi.