Reznikov: Očekávám další nové zajímavé operace v Rusku. Pokud budeme bojovat pouze na našem území, nedosáhneme pokroku

Ani ne. Nebyl jsem překvapený. Když jsem se to dozvěděl, měl jsem radost. Na konci roku 2021 většina zemí, tedy civilizovaný svět, šířila velmi známý předsudek, že v případě plnohodnotné invaze Ruska padne Kyjev během tří dnů. Všichni byli přesvědčeni, že se jedná o reálný scénář. Ale Ukrajinci ne. A když jsem se stal ministrem obrany, snažil jsem se přesvědčit své kolegy, ministry obrany jiných zemí, aby nám poskytli například protilodní střely, jako je Harpoon. A viděli jsme neochotu, říkali nám, že to nejde, že je to technický problém, že nemohou překročit pomyslné červené čáry a tak dále. No a v dubnu 2022 jsme pomocí ukrajinské rakety Neptun zničili velmi slavný ruský křižník, vlajkovou loď s legračním názvem Moskva. A dnes je z ní známé potápěčské místo na dně Černého moře. Byli jsme druzí, komu se podařilo zničit vlajkovou loď ruské flotily. Ti první byli Japonci během rusko-japonské války před sto lety. Poté jsme ty rakety Harpoon získali a díky nim jsme osvobodili Hadí ostrov. To byl důležitý zlom, otevřel se nám tak koridor pro převoz obilí a humanitárních potřeb. Pointa je, že pokaždé, když někoho o něco požádáme, první reakce je, že to není možné. Ale tato válka je poslední konvenční válkou v historii lidstva. Máme tu jakýsi hybridní typ války, a když nám někdo říká, že nám nemůže dodat, co potřebujeme, tak si to musíme vyrobit sami. Využíváme genialitu našich inženýrů, kteří jsou fantastičtí ve vývoji technologií pro elektronickou válku.