Ředitel Rádia Svobodná Evropa: Mluví o nás jako o jedovatém hadu, kterému je potřeba useknout hlavu. Nikdy se nedáme

Budeme bojovat do té doby, dokud opět neobdržíme od USAGM zastavené prostředky. Dosáhli jsme u soudů uvolnění peněz na duben, o následující měsíce vedeme soudní spory. USAGM nám blokuje 63 milionů dolarů, na které máme nárok, protože nám je svým rozhodnutím přidělil Kongres. Je to náš schválený rozpočet do konce fiskálního roku, to je letos v září. Leží kdesi na něčím účtu. Velmi rozhodně se snažíme hledat všechny cesty, abychom zajistili jejich uvolnění. Vynakládáme v téhle věci mimořádné úsilí.