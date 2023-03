Podobně jako Remarque jsme chtěli ukázat, že invaze vytrhla ze života normální lidi

Jevhen Titarenko vystudoval filmovou režii, ale když Rusko v roce 2014 anektovalo Krym a zahájilo hybridní válku na východě Ukrajiny, pochopil, že konflikt ve své zemi nemůže jen zaznamenávat jako nezúčastněný pozorovatel. Stal se členem dobrovolnické jednotky vojenských mediků, se kterými od té doby vyjíždí na frontu odvážet raněné. Výjezdy nicméně hned od začátku války dokumentoval, často pomocí kamery připevněné na přilbě - a z výsledného materiálu pak sestříhal několik dokumentárních filmů. Poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na celém území Ukrajiny, si Titarenkovy práce všiml známý a cenami ověnčený režisér Vitalij Manskij (Svědkové Putinovi, Gorbačov – Ráj). Záběry přímo z fronty ho zaujaly a nabídl mu, zda by s ním nechtěl vytvořit film o konfliktu z pohledu vojenského dobrovolníka a jeho spolubojovníků. Vznikl celovečerní dokument, který kombinuje syrové záběry z fronty, v nichž vybuchují rakety trhající lidem končetiny, s klidnými scénami z týlu, kde spolu postavy válečných mediků sedí u vody či večeře a mluví o tom, co prožívají.

Dokument má název Východní fronta a Manskij říká, že se při jeho pojetí částečně inspiroval románem Na západní frontě klid od německého spisovatele Ericha Marii Remarqua. „Žeňa a jeho kolegové nejsou profesionální vojáci, ale normální lidé, kteří neplánovali, že budou někdy držet v rukou zbraň. Válka je ale vyrvala z normálních životů a vrhla je do přední linie. Ve filmu jsou proto i scény z týlu, kde se nebojuje, a ukazují velký kontrast celé války. Remarque ve své knize také na první stovce stran ty kluky představuje, ukazuje jejich normální život v míru a teprve pak se dostanou do války. V té chvíli už jsou lidmi, které známe, a tím pádem s nimi soucítíme a vidíme tu obrovskou tragédii, kterou válka pro jejich život znamená,“ říká Manskij v dvojrozhovoru o filmu, který měl českou premiéru na právě probíhajícím festivalu Jeden svět.