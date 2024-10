Na podlaze v domku bez vody jsem si uvědomil, jak relativní je pojem pohodlí

Každý večer, ať jsme přijeli s auty kamkoli, nám udělali hostinu z toho, co zrovna měli. Například ve městě Pokrovsk v Doněcké oblasti, které je velmi blízko fronty a dnes na něj Rusové podnikají intenzivní ostrý útok. Tam nás hostili v takovém domku, velitelství brigády, kde jsme pak nocovali. Řekli nám: je to dobré, máme pro vás místo. A to místo bylo na zemi ve spacáku vedle spousty jiných lidí na podlaze. V té chvíli jsem si uvědomil, co pro koho znamená luxus: pro ně to byl pobyt v domku na podlaze, ve kterém skoro neteče voda, ale máte střechu nad hlavou a jste v relativním klidu. Je to luxus proti zákopu, kde jsou pod přímou palbou, ve vlhké, mrazivé nebo horké hlíně. Tam jsem si uvědomil, jak relativní je pojem pohodlí.