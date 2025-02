Marek Vácha: Je to jak z Ivánku, kamaráde, jen v církvi

Aktualizace: Pražský arcibiskup Jan Graubner a kněz Marek Orko Vácha se jeden druhému omluvili. Graubner za formu, jak s knězem ukončil spolupráci, Vácha pak za způsob slavení mše. Uvedli to ve společném prohlášení, které arcibiskupství zveřejnilo v pátek na webu a v němž také uvedli, že uznávají své nedostatky. "Za to, že jsme jeden druhého zranili způsobem slavení mše svaté; za to, jak jsme jeden druhého zranili necitlivou formou, která byla zvolena pro ukončení spolupráce s knězem, který vypomáhal v pražské arcidiecézi a za necitlivou komunikaci. Je nám líto pohoršení, které tím mohlo vzniknout," popsali vzájemnou omluvu. Vyjádřili rovněž přání, aby jejich smíření pomohlo v rozdělené a rozhádané společnosti uzdravovat zranění, která si lidé mezi sebou působí.