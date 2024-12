Klusák: Politická proměna Semaforu je pro mě víc než jejich bezvadné rýmy ráže „střelivem – přelivem“

Karel Gott může za to, že je tam tolik poznámek pod čarou. Když jsme s odpovědným redaktorem dělali na titulu Gott. Československý příběh, věděli jsme, že kniha bude nejspíš rozdělovat a že ji chceme mít podloženou zdroji. Dávali jsme si bacha. U Semaforu to zůstalo. Obě knihy pro mě ale spojuje i otázka po hodnotách. Té o Gottovi to někteří recenzenti vyčítali, že se ptá, zda se takhle má chovat hvězda. Pro mou societu, moji generaci, nepředstavuje Gott centrální hodnotu, neměl být pohřbíván v chrámu svatého Víta. Historii Suchého a Šlitra jsem oproti tomu psal, abych vyjádřil, že je to pro českou kulturu jedinečná hodnota, i když to mnohdy působí jen jako komediální, úniková zábava.