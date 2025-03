Green deal není sen objímačů stromů, ale strategické rozhodnutí. Pomůže nám s levnou energií i obranou

Jako diplomat a politik pracuji už osmatřicet let. A během té doby jsem se vždy mohl spolehnout na jednu zásadní věc – na Pax Americana. V Evropě jsme vždy věděli, že naše bezpečnostní obavy budou sdíleny Američany. Že nás podpoří a my je – po 11. září jsme se postavili na jejich stranu. A nyní to všechno Donald Trump zpochybňuje a znevažuje. Republikánský Projekt 2025 pocházející od bývalých Trumpových úředníků nás vzdaluje od silného spojení. A musíme tak vzít v úvahu možnost, že v otázce bezpečnosti budeme odkázáni sami na sebe. A to vše v situaci, kdy se Vladimir Putin snaží obnovit ruskou říši, což je přímá hrozba pro naši bezpečnost. Musíme mu proto dát jasně najevo, že nejsme slabí a dekadentní, ale jsme schopni se efektivně zorganizovat. Je nás více než 450 milionů, Rusů je 142 milionů. Ekonomika EU je jedenáctkrát větší než ruská. Můžeme jim čelit, ale musíme být jednotní. A právě v této velmi složité době je pro mě inspirací, že hlubší integraci chce více Evropanů než kdy jindy. Myslím si, že bychom tento okamžik měli využít. Držme při sobě a udělejme vše pro to, aby nás tato situace posílila.