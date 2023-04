Bez politické záclony se ve východní Asii prosazuje podnikatelům mnohem hůř a pomaleji

V tom, jestli čeští politici můžou pomoct českému byznysu na Tchaj-wanu, o který je mezi podnikateli stále větší zájem, má výkonná ředitelka Česko-taiwanské obchodní komory Alice Rezková jasno. „Dokud jsem na ostrov nezačala organizovat cesty pro podnikatele, byla jsem k přínosu politiků skeptická. Pak jsem ale zjistila, že speciálně ve východní Asii potřeba jsou, dávají tam byznysu větší váhu. Je to něco úplně jiného, než kdyby se tam byznysmeni zjevili bez nich. V Evropě tahle politická záclona není třeba, v asijském kontextu ano. Proto je důležité, že tam jezdí společně s podnikateli,“ říká.

Po šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi se nedávno vrátila z Tchaj-wanu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Oba zdůrazňovali podporu byznysu. Kdyby tam nejeli, v čem přesně by to vadilo?

Asiaté by měli pochybnosti, říkali by si: Myslíte to vážně, že tu chcete podnikat? A jak hodně vážně to myslíte? Nebo máte jiný záměr, proč jste přijeli? S politickou delegací po boku zvyšujete v domácím publiku pocit, že skutečně máte nějaké cíle - politici tomu celému přidávají na důvěryhodnosti.

V podcastu jste nicméně kolegovi Martinu Ehlovi z HN říkala, že dobří podnikatelé se dokážou na ostrově prosadit sami.

Myslím, že to není v rozporu s tím, jak argumentuji vám. Vidím to například na tom, když jsem jednotlivým firmám z Česka dopředu dojednávala na Tchaj-wanu schůzky. Díky zastřešení cesty předsedkyní Poslanecké sněmovny tchajwanští partneři reagovali daleko rychleji, pružněji. O politické návštěvě z Česka se psalo ve všech tamních médiích, byli jsme tak daleko větším lákadlem.

Jak se vlastně schůzky pro české podnikatele na Tchaj-wanu domlouvají? Jak to vypadá ve větším detailu?

Naše komora buduje na Tchaj-wanu síť kontaktů strašně dlouho, je to pomalý proces. Nefunguje to tak, že by člověk zvedl telefon, někam zavolal, řekl, přijde ta a ta firma, bylo by fajn se s ní potkat. Nejdřív jsme museli navázat spolupráci s různými obchodními asociacemi, jedna z nich je obdobou Czech Trade; ty se na místě mnohem víc vyznají. Vzbudili jsme v nich důvěru i tím, že když mají tchajwanští podnikatelé zájem o něco v Česku, jsme jim k dispozici, snažíme se jim poskytovat co nejlepší servis. Také máme na Tchaj-wanu partnery v jednotlivých odvětvích, z poslední doby zmíním letecký průmysl. Na ně jsou navázány zase další společnosti - máme za sebou jejich poměrně úspěšnou cestu k nám, takže teď jsme zase vezli naše firmy z oboru k nim. Hodně před pár týdny v Tchaj-peji zafungovalo, že jsme české podnikatele dali v jedné místnosti k šedesáti stolkům, pozvaní Tchajwanci je obcházeli a mluvili každý s každým. Bylo to pružné, kontaktní.