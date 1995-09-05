Zdeněk Vašíček
9napsaných článků
9napsaných článků
Guinessova kniha rekordů zaznamená letos další - padesát let míru v Evropě bez mírové smlouvy. Mír budou uzavírat, zdá se, až děti a vnuci bojovníků.Skutečně, vítězné mocnosti se sice po válce dokázaly srovnat s německými spojenci, nikoli s Německem samotným.
Operace "Pouštní bouře" vyčistila tak trochu oblohu, leccos je vidět jasněji. Sovětský svaz se díky ní definitivně zařadil mezi regionální velmoci. Součet jeho regionálních mocí, jakkoli silných, už netvoří světovou supervelmoc. Sám se sice za ni ještě považuje, ale rozhodující je, že ostatní už to vidí jinak.
"Široké rozpětí rozdílných přístupů evropských zemí potvrdilo, že Evropa zřejmě ještě není připravena uskutečnit politickou unii a společnou obranu," prohlásil britský premiér John Major koncem ledna. Měl na mysli postoj ke krizi v Perském zálivu.