Zdeněk Fekar

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Padesát tisíc měsíčně. Je to hodně, nebo málo? A zaslouží si vůbec někdo z učitelů tak nehorázně vysoký plat? Ano. I ne. Padesátitisícový plat si učitelé rozhodně nezaslouží. Je to totiž hodně. I málo.
Propadat nakupování je zákonitost, kterou nás vybavila příroda.
Můžete média milovat, nebo k nim mít ostré výhrady. Jedno jim ale nemůžete upřít. Třeba i nechtěně jsou svým způsobem oknem do naší blízké či daleké budoucnosti.
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