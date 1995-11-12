Zdeněk Chmel
4napsaných článků
4napsaných článků
Komunistická strana Ruské federace má před volbami relativně nejlepší vyhlídky. Už proto bychom měli znát její program. Týká se totiž i nás, neboť ruští komunisté stále považují střední a východní Evropu za sféru svého vlivu. Vraťme se tedy k jejich III. sjezdu, který proběhl letos na jaře.
Ze všech jaderných velmocí dnes provádějí občas zkoušky s jaderným výbuchem jen Francie a Čína a každý z pokusů provázejí protesty světové veřejnosti. Značně hlasité, jak je tomu právě v případě Francie, či o poznání mírnější, jak tomu bylo zcela nedávno v případě druhé země.