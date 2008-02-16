Vladimír Karfík

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V Dálkovém výslechu hovoří Václav Havel o počátku sedmdesátých let jako o začínajícím dlouhém období mrtvolného ticha, éře rezignované apatie a demoralizace, šedivé konzumní každodennosti.
Karel Šiktanc (1928) je jedním z těch několika básníků, bez jejichž účasti by bylo těžké představit si poslední půlstoletí vývoje české poezie.
Petra Soukupová (1982) na FAMU studuje filmovou scenáristiku a dramaturgii. Svádí nás to hledat tuto zkušenost i v kompoziční a stylistické podobě jejího literárního debutu K moři.
Ze všech tří příběhů své poslední knihy dokázala Eda Kriseová (1940) vykřesat drama: první je tragikomické, druhé tragické a třetí jenom smutné.
Sám si s povzdechem odpovídá: „Ještě dlouho, moc dlouho.“ V závěru poslední povídky mu docházejí síly, ale když ho chlapi v hospodě posadí ke stolu a on vidí, že o něj mají strach, jeho pomačkaný somrácký škleb se promění v úsměv.
Dosud mi nevypadlo z paměti překvapení nad autorovou vypravěčskou spontaneitou v jeho autobiograficky založené Cestě ke hřbitovu (1968).
Josef Jungmann zemřel nedlouho před revolučním rokem 1848, a protože jsme se dodnes nevyrovnali se zakořeněným českým nacionalismem, platí tento učenec za kontroverzní postavu.
Někdejší šéfredaktor zpravodajství televize Nova Jan Vávra napsal klíčový, rozuměj zakódovaný, politický román z období posledních dvou dekád.
Proč vznikly tyto dva roky deníkových zápisků Ludvíka Vaculíka?
Snad kontrast nehybných let normalizace s předcházejícím dvacetiletím přiměl Josefa Hiršala s Bohumilou Grögerovou k mnohaleté a vyčerpávající práci na osobitém memoárovém obrazu doby mezi rokem 1952 až 1968 s názvem Let let.
JOSEF VÁCHAL
Aron Jakovlevič Gurevič
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