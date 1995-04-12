Vladimír Janecký
8napsaných článků
8napsaných článků
Ani ne deset kilometrů od centra Káhiry leží chudinská čtvrť Imbaba. Železniční tratí a zdí je oddělena od bohaté rezidenční oblasti Muhandesín. V roce 1992, když Egypt a jeho metropoli zachvátila vlna teroristických útoků, obsadilo Imbabu 20 000 vojáků posílených desítkami obrněných transportérů.
V neděli 29. října má v jordánském Ammánu začít dvoudenní konference o hospodářské spolupráci na Blízkém východě. Jenže prestižní setkání, na které král Husajn pozval 50 států (včetně České republiky), se stává jablkem meziarabského sváru.