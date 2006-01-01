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Viktorie van Deursen

4napsaných článků

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Zavři dveře, jde dalajlama
Zahraničí7 minut

Zavři dveře, jde dalajlama

Naděje, že mezinárodní tlak přinutí Čínu uvolnit sevření už přes půl století okupovaného Tibetu, snad nikdy nebyla tak mizivá jako dnes. Dalajlama, nositel Nobelovy ceny míru, objíždí zeměkouli – a kromě toho se snaží také navazovat kontakty s Pekingem –, ale kvůli ekonomickému rozkvětu Číny se po světě stává stále méně vyhledávaným společníkem. Před měsícem byl na návštěvě v Británii. Princ Charles, jeho dlouholetý příznivec, se s ním sešel, také ministr zahraničí Jack Straw si na dalajlamu udělal čas. V liverpoolské katedrále oslovil tibetský duchovní vůdce tisíce fanoušků. Ale britský premiér Tony Blair hosta nepřijal, podle tiskového mluvčího prý kvůli „pracovnímu přetížení“. Předsedkyně britské Tibetské společnosti Philippa Carricková řekla, že to je nepochopitelné. „V kontextu tažení proti terorismu by Blair měl ukázat svou podporu muži, který vždy nabádal své stoupence, aby se v boji za Tibet uchylovali pouze k mírumilovným prostředkům.“

Viktorie van Deursen13. 6. 2004
Úplatky pro čínského draka
Zahraničí9 minut

Úplatky pro čínského draka

Čína se otevírá světu a Peking dává zelenou ekonomickým reformám. Zatímco prognózy o hospodářském růstu budí ve světě obdiv – k zástupu politiků, kteří v tomto ohledu před čínskými soudruhy smekají, se nedávno přidal také český prezident Václav Klaus –, tamější ekonomika se potýká se všeobecnou zkorumpovaností. S tou musí každý zahraniční investor, včetně těch českých, počítat.

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Ondřej Kundra

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Kateřina Mázdrová

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