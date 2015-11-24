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Viktor Šlajchrt

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Autor: Respekt

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Cíl tento, pro každého dosavadního člověka non plus ultra šílenství, je zcela samozřejmý a dosažitelný...
Civilizace15 minut

Bůh jménem Klíma

Je to zvláštní představa: ve spořádaných a usedlých Čechách minulého století se vyskytl muž, který se rozhodl stát Bohem – a podle všeho se mu to podařilo. Jako každý správný bůh žil přitom nuzně na okraji společnosti, takže když zemřel, nevzbudilo to mimo kroužek pár jeho přátel žádný rozruch. Desítky let po své smrti se stal pro mnoho Čechů kultovním hrdinou: ztělesněním odvahy ke svobodě, kterou lze uskutečnit bez ohledu na životní podmínky i takzvaný zdravý rozum.

Viktor Šlajchrt24. 11. 2015
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