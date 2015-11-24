Viktor Šlajchrt
788napsaných článků
788napsaných článků
Je to zvláštní představa: ve spořádaných a usedlých Čechách minulého století se vyskytl muž, který se rozhodl stát Bohem – a podle všeho se mu to podařilo. Jako každý správný bůh žil přitom nuzně na okraji společnosti, takže když zemřel, nevzbudilo to mimo kroužek pár jeho přátel žádný rozruch. Desítky let po své smrti se stal pro mnoho Čechů kultovním hrdinou: ztělesněním odvahy ke svobodě, kterou lze uskutečnit bez ohledu na životní podmínky i takzvaný zdravý rozum.
Helmold z Bosau
Filip Topol
Ivan M. Havel
Martin C. Putna, Štěpán Bartoš, Aleš Roleček
Lenka Pořízková
Jindřich Mann
Lubomír Martínek