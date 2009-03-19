Václav Kopecký
5napsaných článků
5napsaných článků
V posledních měsících měli vrcholní čínští představitelé velmi rušný program. Absolvovali zahraniční cesty po Latinské Americe, Evropě či Africe a snažili se získat nejen lukrativní smlouvy, ale i podporu veřejného mínění. Využívali tak geopolitického vakua, způsobeného dosud ne zcela zformovanou americkou administrativou.
Současná thajská politická krize možná spěje k překvapivému závěru. Ústavní soud rozhodl o podvodech největší vládní strany během posledních parlamentních voleb, nařídil její rozpuštění a zakázal čelním představitelům působit na pět let v politice.
Před několika dny ukončené rozhovory mezi zástupci dalajlámy a čínské vlády nepřinesly nejen změnu kurzu, ale ani náznak zlepšení vzájemných vztahů. Obě dvě strany tak zastávají přibližně stejná stanoviska jako již více než dvacet let.