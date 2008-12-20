Tomáš Sedláček
8napsaných článků
8napsaných článků
Somewhere, I don't know where exactly on the internet (but it had a .com ending), I noticed a debate on "the advantages of the crisis". It is always necessary to look at things in an original way, said a participant in the debate. As an example, he cites the case of the attack on Pearl Harbour: It took the United States out of its "splendid isolation" and hurled it into the war. What would we Europeans have done without the participation of America? So let's give it a go: What are the advantages of the crisis?
Bertrand Russell napsal sborník Mysticismus a logika a jiné eseje. Už spojení těchto slov je zvláštní, ale nebylo by na tom nic zas tak radikálního, kdyby pan Russell nebyl jedním z nejdůležitějších matematiků minulého století. Hlavní sdělení knihy je překvapivé, ale jednoduché. Logika potřebuje mystiku.
Hrdina, mýtus, víra jsou víc než jen zábavní průmysl, jsou úzce provázány s naší realitou – a do jisté míry ji samy dotvářejí. Moderní mýtus například vytváří představu o ideálním životě. Podle něho pak zkoušíme nasměrovat vlastní životy. Když flirt a večírky, tak ve stylu Sexu ve městě.
Právě v první den našeho předsednictví bude Slovensko s velkou pompou vítat euro. Česká republika tak bude první novou předsednickou zemí EU, která nejenže euro nepoužívá, ale navíc ani neví, co a kdy ve své budoucností vůbec chce.