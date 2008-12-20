0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Tomáš Sedláček

8napsaných článků

sedlacek 118 newnew Autor: Respekt

Všechny publikované články

Financial crisis philosophy
Respekt in English4 minuty

Financial crisis philosophy

Somewhere, I don't know where exactly on the internet (but it had a .com ending), I noticed a debate on "the advantages of the crisis". It is always necessary to look at things in an original way, said a participant in the debate. As an example, he cites the case of the attack on Pearl Harbour: It took the United States out of its "splendid isolation" and hurled it into the war. What would we Europeans have done without the participation of America? So let's give it a go: What are the advantages of the crisis?

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce