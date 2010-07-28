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Redakce

Tomáš Potočný

5napsaných článků

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Video

Kdo soutěží, vyhrává

Roman Brychta a Petr Lešek jsou dva ze čtyř spoluzakladatelů architektonického ateliéru Projektil architekti. Ačkoli tento ateliér založili teprve nedávno, zvládli postavit několik významných staveb: například Národní technickou knihovnu v Praze nebo Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. V českém prostředí poněkud atypicky vybudovali svůj ateliér pouze na základě úspěchů v architektonických soutěžích. Na soutěže, možnosti českých architektů i na názory na aktuální pražské projekty jsme se ptali v následujícím videu.
V Respektu č. 30/2010 najdete rozhovor s architektem Adamem Gebrianem.

Tomáš Potočný28. 7. 2010
Video

Z pole rovnou na talíř

Už se pomalu zdálo, že čeští farmáři brzy podlehnou levné zahraniční konkurenci a kvůli tlaku supermarketů na co nejnižší ceny zboží prohrají v soutěži o místo v nákupním košíku. Někteří však zachytili rostoucí zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní produkty a své výrobky prodávají nově přímo zákazníkům. Například na Farmářských trzích. Více jsme psali v článku Adama Šůry v Respektu č. 19/10 a tady nabízíme pohled obrazem.

Tomáš Potočný17. 5. 2010
Video

Ostravské nebe

Hustá silniční doprava, domácí kotle na pevná paliva a kouř z četných továrních komínů přímo ve městě nebo jeho blízkosti, dělají z Ostravy jedno z nejznečištěnějších míst v Evropě. Městský obvod Radvanice a Bartovice leží v sousedství podniku Arcelor Mittal a při obvykle nepříznivém větru se noří do štiplavé mlhy. Podrobnosti o ostravském vzduchu si můžete přečíst v reportáži Adama Šůry v Respektu 5/2010 a na nástin se podívat v tomto videu.

Tomáš Potočný29. 1. 2010

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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