Tomáš Potočný
5napsaných článků
5napsaných článků
Roman Brychta a Petr Lešek jsou dva ze čtyř spoluzakladatelů architektonického ateliéru Projektil architekti. Ačkoli tento ateliér založili teprve nedávno, zvládli postavit několik významných staveb: například Národní technickou knihovnu v Praze nebo Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové. V českém prostředí poněkud atypicky vybudovali svůj ateliér pouze na základě úspěchů v architektonických soutěžích. Na soutěže, možnosti českých architektů i na názory na aktuální pražské projekty jsme se ptali v následujícím videu.
V Respektu č. 30/2010 najdete rozhovor s architektem Adamem Gebrianem.
Už se pomalu zdálo, že čeští farmáři brzy podlehnou levné zahraniční konkurenci a kvůli tlaku supermarketů na co nejnižší ceny zboží prohrají v soutěži o místo v nákupním košíku. Někteří však zachytili rostoucí zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní produkty a své výrobky prodávají nově přímo zákazníkům. Například na Farmářských trzích. Více jsme psali v článku Adama Šůry v Respektu č. 19/10 a tady nabízíme pohled obrazem.
Na Vysočině byla nedávno otevřena první bio jatka na vepřové maso v České republice. Tato jatka se v mnoha ohledech od těch konvenčních výrazně liší, dbá se o pohodu zvířat i v jejich posledních chvílích před cestou na talíř. U českých spotřebitelů stále roste význam původu potravin - o změnách v postojích k masu si můžete také přečíst v článku Adama Šůry v Respektu č. 12/10.
Svede Blanka pražské řidiče do podzemí? Sehnou se před ní okolní domy? Provětrá nic netušícím lidem v metropoli peněženky? Kontroverzní stavba obřího tunelového komplexu v centru Prahy vzbuzuje mnoho otázek. O těch, které si pokládají obyvatelé nad tunelem, jste si mohli přečíst v článku Báry Procházkové v Respektu 6/2010. Tady vám jako jedni z prvních nabízíme výpravu kamery do útrob Blanky.
Hustá silniční doprava, domácí kotle na pevná paliva a kouř z četných továrních komínů přímo ve městě nebo jeho blízkosti, dělají z Ostravy jedno z nejznečištěnějších míst v Evropě. Městský obvod Radvanice a Bartovice leží v sousedství podniku Arcelor Mittal a při obvykle nepříznivém větru se noří do štiplavé mlhy. Podrobnosti o ostravském vzduchu si můžete přečíst v reportáži Adama Šůry v Respektu 5/2010 a na nástin se podívat v tomto videu.