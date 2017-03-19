Tomáš Halík

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Mé vzpomínky na kardinála Vlka
Náboženství není na ústupu, jak kdysi prorokovali mnozí akademici. Milionová účast na pohřbu papeže Jana Pavla II., vzrůstající vliv křesťanství ve Spojených státech, islámský extremismus, globální popularita tibetského dalajlamy.
Rád bych přijal stať Z. Zacpala jako doplňující poznámku ke svému článku, protože řadu jeho vývodů sdílím, pouze se domnívám, že polemické zahrocení jeho textu je nedorozumění...
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