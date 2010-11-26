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Redakce

Tereza Reichová

4napsaných článků

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Video

"Země česká, domov můj"

Cizince v Česku čekají počínaje příštím rokem nedůstojné podmínky k pobytu v zemi -- alespoň tak nahlížejí na novelu cizineckého zákona odborníci na přistěhovalectví. Iniciativa za práva migrantů kvůli tomu uspořádala před budovou cizinecké policie v Praze na Chodově happening, kde se shromáždivším dostalo informací, s čím mají od ledna 2011 počítat. Pokud si to chcete poslechnout a mimojiné zjistit, jak zní česká hymna, když se na ní rapuje, sledujte toto video.

Tereza Reichová26. 11. 2010
Video

EXKLUZIVNĚ: Růžová guerilla v Praze odhalena!

V noci z 2. na 3. října zasáhla Armáda růžových snílků Prahu přeplněnou billboardy. Neznámá skupina lidí rozmanitými způsoby pomalovala a polepila růžovou barvou velikou část předvolební a firemní propagace ve městě. "Nikdo neví kolik nás na ulici bylo, navzájem se neznáme," prozrazuje v reportáži jedna z účastnic této tzv. culture jamming akce. Růžové útoky na billboardy před dvěma lety zažila také dálnice D1 a pár měsíců na to dálnice D5. Kdo je tato růžová guerilla? Video-reportáž napoví.

Tereza Reichová13. 10. 2010
Video

Nesouhlasíme. Ale co dál?

Evropou právě probíhá vlna protestních akcí proti „privatizaci“ vysokoškolského vzdělání, protože takový trend, tedy propojení univerzit s byznysem, je součástí aktuálních školských plánů většiny evropských vlád. Studenti se začali bouřit, protože mají obavy, že se s nimi bude zacházet jako s „výrobními jednotkami.“ Jeden happening uspořádali studenti a vědci také v Praze, protože stejným směrem navrhuje jít i nová koncepce českého vysokého školství. Argumenty, ale i pouliční skeče, v tomto videu.

Tereza Reichová18. 3. 2010

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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