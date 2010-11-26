Tereza Reichová
4napsaných článků
4napsaných článků
Cizince v Česku čekají počínaje příštím rokem nedůstojné podmínky k pobytu v zemi -- alespoň tak nahlížejí na novelu cizineckého zákona odborníci na přistěhovalectví. Iniciativa za práva migrantů kvůli tomu uspořádala před budovou cizinecké policie v Praze na Chodově happening, kde se shromáždivším dostalo informací, s čím mají od ledna 2011 počítat. Pokud si to chcete poslechnout a mimojiné zjistit, jak zní česká hymna, když se na ní rapuje, sledujte toto video.
V noci z 2. na 3. října zasáhla Armáda růžových snílků Prahu přeplněnou billboardy. Neznámá skupina lidí rozmanitými způsoby pomalovala a polepila růžovou barvou velikou část předvolební a firemní propagace ve městě. "Nikdo neví kolik nás na ulici bylo, navzájem se neznáme," prozrazuje v reportáži jedna z účastnic této tzv. culture jamming akce. Růžové útoky na billboardy před dvěma lety zažila také dálnice D1 a pár měsíců na to dálnice D5. Kdo je tato růžová guerilla? Video-reportáž napoví.
Evropou právě probíhá vlna protestních akcí proti „privatizaci“ vysokoškolského vzdělání, protože takový trend, tedy propojení univerzit s byznysem, je součástí aktuálních školských plánů většiny evropských vlád. Studenti se začali bouřit, protože mají obavy, že se s nimi bude zacházet jako s „výrobními jednotkami.“ Jeden happening uspořádali studenti a vědci také v Praze, protože stejným směrem navrhuje jít i nová koncepce českého vysokého školství. Argumenty, ale i pouliční skeče, v tomto videu.