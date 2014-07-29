Štěpán Černoušek
6napsaných článků
6napsaných článků
Jejich kočovný způsob života nedokázal zničit ani sovětský systém, dnes však mají nového nepřítele: plyn. V oblasti, kde žije národ Něnců, najdeme nejen kohout, kterým lze zavřít přívod zemního plynu do Evropy, ale především tu byla objevena nová obrovská ložiska této strategické suroviny.
Jejich kočovný způsob života nedokázal zničit ani sovětský systém, dnes však mají nového nepřítele: plyn. V oblasti, kde žije národ Něnců, najdeme nejen kohout, kterým lze zavřít přívod zemního plynu do Evropy, ale především tu byla objevena nová obrovská ložiska této strategické suroviny.