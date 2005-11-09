Štefan Uhrík
7napsaných článků
7napsaných článků
Nejostřeji sledovaná soutěž na světě dala jako obvykle přednost osvědčeným osobnostem autorského filmu. Cannes má zkrátka svůj elitní klub privilegovaných členů, kteří jsou do arény vpuštěni prakticky pokaždé, když dokončí další dílo – záleží pak hlavně na tom, jestli je hodno jména svého autora, anebo je jen matným odleskem jeho bývalé slávy. Až na výjimky lze letos konstatovat spíš to první.
Předběžné obchodní výsledky letošního festivalu v Cannes nasvědčují, že o žádné „krizi“ filmu nemůže být ani řeči. Největší filmový trh na světě prolomil letos další rekord: do Cannes přijelo 8382 účastníků ze 74 zemí. Nechybělo ani Česko sdílející stánek s Polskem a Slovenskem. Zastupovaly nás ovšem pouze dva krátké snímky. Východní Evropě ani po vstupu do Unie růže v Cannes zatím nekvetou.
Mezinárodní filmový festival v Rotterdamu se za 33 let své existence rozrostl z nenápadné akce organizované hrstkou nadšenců v gigantický světový podnik: letošních sedm set promítaných filmů navštívilo dohromady více než tři sta tisíc diváků. Je přitom pozoruhodné, že i v době, kdy našinec snadno nabude dojmu, že jediné zajímavé osobnosti uměleckého světa jsou televizní moderátoři nebo modelky, festival v ničem neustoupil z původního kréda – podporovat umění svobodné a nezávislé.