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Redakce

Štefan Uhrík

7napsaných článků

Všechny publikované články

V Cannes se letos urodilo
Kultura4 minuty

V Cannes se letos urodilo

Nejostřeji sledovaná soutěž na světě dala jako obvykle přednost osvědčeným osobnostem autorského filmu. Cannes má zkrátka svůj elitní klub privilegovaných členů, kteří jsou do arény vpuštěni prakticky pokaždé, když dokončí další dílo – záleží pak hlavně na tom, jestli je hodno jména svého autora, anebo je jen matným odleskem jeho bývalé slávy. Až na výjimky lze letos konstatovat spíš to první.

Štefan Uhrík22. 5. 2005
Co bylo letos v Cannes
Kultura6 minut

Co bylo letos v Cannes

Předběžné obchodní výsledky letošního festivalu v Cannes nasvědčují, že o žádné „krizi“ filmu nemůže být ani řeči. Největší filmový trh na světě prolomil letos další rekord: do Cannes přijelo 8382 účastníků ze 74 zemí. Nechybělo ani Česko sdílející stánek s Polskem a Slovenskem. Zastupovaly nás ovšem pouze dva krátké snímky. Východní Evropě ani po vstupu do Unie růže v Cannes zatím nekvetou.

Štefan Uhrík23. 5. 2004
Tygr chce být svobodný
Kultura5 minut

Tygr chce být svobodný

Mezinárodní filmový festival v Rotterdamu se za 33 let své existence rozrostl z nenápadné akce organizované hrstkou nadšenců v gigantický světový podnik: letošních sedm set promítaných filmů navštívilo dohromady více než tři sta tisíc diváků. Je přitom pozoruhodné, že i v době, kdy našinec snadno nabude dojmu, že jediné zajímavé osobnosti uměleckého světa jsou televizní moderátoři nebo modelky, festival v ničem neustoupil z původního kréda – podporovat umění svobodné a nezávislé.

Štefan Uhrík14. 2. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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