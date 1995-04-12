Stanislav Reiniš
5napsaných článků
5napsaných článků
Při svém pobytu v Československu jsem si všiml, že lidé doma vlastně vědí jen velmi málo o tom, co se v minulých čtyřiceti letech dělo v našich zahraničních komunitách. Vyprávění by to bylo rozsáhlé a pestré. Zvláště osudy jednoho člověka stojí za zmínku.
Lenin se kdysi zhlédl v kapitalistických monopolech a věřil, že až se dostanou do rukou proletariátu, budou nejlepším možným systémem hospodaření. Jenže pozdější vývoj tzv. kapitalismu ukázal, že monopoly, tito ekonomičtí dinosauři, pozvolna nejlepším systémem být přestaly.