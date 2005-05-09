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Redakce

Roman Gazdík

13napsaných článků

Všechny publikované články

Větrné mlýny vracejí úder
Kultura5 minut

Větrné mlýny vracejí úder

Říká se, že americké filmy začínají od konce. Známe jej předem a tvoří jen pozadí, na kterém divák sleduje, jak sympatický hrdina překonává nástrahy osudu. Dvojnásob to pak platí o žánru „film o filmu“, který se už i u nás stává stabilní součástí filmového marketingu. Většinou se z něj dozvíme, jaká švanda byla natáčet zrovna tenhle film, jak jsou všichni rádi, že to dobře dopadlo, a ať na něj určitě zajdeme do kina. Do české distribuce ale právě přišel snímek, kde je všechno jinak: dokumentární film o vzniku předposledního filmu režiséra Terryho Gilliama prostupuje vědomí toho, že nakonec vše skončilo špatně.

Roman Gazdík25. 4. 2004
Nový horor z Koreje
Kultura6 minut

Nový horor z Koreje

Jeden z nejzajímavějších snímků na loňský festival Febiofest přivezl syn slavného japonského režiséra Akiry Kurosawy. O působivosti filmu Kairo tehdy nepochyboval nikdo, leckoho ale mohl u potomka filmařské legendy překvapit zvolený žánr: Kyoshi Kurosawa natáčí horory. Letos dramaturgie Febiofestu zařadila pro milovníky hrůzy celou speciální sekci filmů, tentokrát původem z Jižní Koreje. Horory východoasijského regionu totiž zažívají rozkvět a svými inteligentními nápady, posouváním konvencí a pohledem na mediální realitu současné společnosti inspirují nejen fajnšmekry. Projekce začínaly stylově těsně před půlnocí: horor nelze plně vychutnat jindy než v noci, s vidinou nejisté cesty domů.

Roman Gazdík1. 2. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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