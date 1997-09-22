Robert Novotný
7napsaných článků
7napsaných článků
V Kninu, centru krajinských Srbů, se o chorvatské operaci "Bouře" dozvěděli nejdříve v kasárnách UNPROFOR - půl hodiny před jejím zahájením, tedy v pátek 4. srpna v půl páté ráno. Okamžitě byl vyhlášen poplach a vojáci se stáhli do připravených krytů.
Mohou vedle sebe žít lidé, kteří spolu ještě nedávno krutě bojovali na život a na smrt? Může opět fungovat společnost, v níž všechny vazby zpřetrhala válka? Mohou se znovu stýkat nejbližší sousedé, kteří vzájemné přátelství již jednou vyměnili za snahu druhého odstranit?