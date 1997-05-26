Redakce
René Jakl
5napsaných článků
5napsaných článků
Minulé pondělí prezident Bill Clinton vetoval zákon HR-2586 - rozpočtové opatření, které by americké vládě umožnilo půjčit si peníze a platit své dluhy. Týž den večer vetoval i další Kongresem připravené provizorium na prozatímní fungování vlády. Výsledek se dostavil rychle.
"Pozvedněte dolarové bankovky a zamávejte s nimi nad hlavou na znamení ekonomické podpory naší budoucnosti!" a opravdu, zelené dolarové moře v rukou čtyř set tisíc Afroameričanů se rozvlnilo na ploše Capitol Hillu až po monumentální obelisk washingtonského památníku.