Radek Mikuláš

13napsaných článků
Stres v práci i v osobním životě řada lidí nezvládne bez léků ovlivňujících psychiku. Co dělat, když na nich člověk začne být závislý?
Staré lomy jsou malebný kus krajiny, lákající ke koupání nebo skálolezení. Pokud se tedy nezavezou sutí a odpadem, jak to dělají mnohé těžařské firmy.
Za jednoho potkana s průkazem původu se dnes platí několik set korun - a zároveň se vydávají na hubení potkanů miliony. Žádné zvíře nebudí tolik lásky i nenávisti.
Veleještěři, kteří vyhynuli před pětašedesáti miliony let, pořád ještě vydělávají.
Co by lidi zajímalo, kdyby nebyly „zajímavosti“? Místa, která návštěvníkům doporučují oficiální průvodce, se mnoho desetiletí nezměnila. Hra geocaching ale ukazuje, že zajímavější je to možná jinde.
Na tom, že máme přírodu chránit, se většinou shodneme. Jenže před čím a před kým? Prastará zkušenost praví, že každý striktní zákaz vybízí k tomu, aby byl porušen.
Čím je člověk zkušenější, tím řidčeji jej skála překvapí. Až po letech lezení jsem však přišel na to, že řada mých pozorování může být důležitá i pro geomorfology.
Samota motivovaná duchovními pohnutkami u nás oficiálně vymizela během josefínských reforem, které zrušily finanční a hmotné podpory poustevníků všech řádů a kongregací.
Při popisu současné krajiny obvykle nevystačíme se zažitými pojmy. Z měst vybíhají do luk a polí logistická centra a nejrůznější montované haly a leckde se rozlézají do šířky satelitní městečka.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání