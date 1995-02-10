Radan Haluzík

5napsaných článků
Usman Imajev byl donedávna jedním z nejvlivnějších mužů války v Čečensku. Jako čečenský zástupce na rozhovorech s Ruskem byl vzápětí po podpisu mírové smlouvy bez udání důvodů prezidentem Dudajevem odvolán.
Prý je to vesnice. Ale na střechách trůní satelitní antény a ve vázách v kavárně umělé květiny. Mezerou mezi rozestavěnými vilami žene stařík stádo ovcí. Z mešity se ozývá táhlý hlas muezzina a z mládežnického klubu California diskotéka.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání