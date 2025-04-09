Pavel Uttitz
8napsaných článků
8napsaných článků
Východní a západní část "nového" Německa se dnes neliší geograficky či politicky, ale především na poli ekonomiky a emocí. Ještě loni v létě hlásila zelená vlna německého rozhlasu nepolevující dopravní zácpy na všech hlavních tazích mezi oběma německými státy.
Začátkem tohoto měsíce byly v bývalé NDR (16 miliónů obyvatel) více než dva milióny nezaměstnaných. Statistika sice uvádí jen 842.000 a 1,9 miliónu "částečně zaměstnaných", za tímto výrazem se ale skrývá jen pomalejší přechod ze zaměstnání do nezaměstnanosti.