Ondřej Dvořák
7napsaných článků
7napsaných článků
Když jihoafrická běžkyně Caster Semenyaová probíhala na berlínském mistrovství světa cílem, sotva tušila, že utváření a fungování jejích pohlavních orgánů se stane předmětem veřejných debat a politických prohlášení. Z normálního lidského hlediska by mělo stačit, že ona sama se cítí být ženou. Ve světě sportu je to však jinak.
Ačkoliv chemické zbraně způsobují strašná zranění, zabíjejí méně účinně než zbraně klasické. Během první světové války zasáhly více než milion a čtvrt lidí, z nichž zemřelo 85 tisíc, tedy asi sedm procent. U klasických zbraní platí, že umírá až čtvrtina zasažených.
Obyvatelé jihofrancouzského městečka Saint-Paul-lez-Durance jsou od roku 1959 na ruch ve svém okolí zvyklí; v nedaleké lokalitě Cadarache tehdy vyrostly první nukleární laboratoře, výhonky francouzského jaderného programu. Skutečně převratné věci se tu ale začaly dít až docela nedávno: přijely stavební stroje, začaly přípravné práce pro položení základů osmipodlažní budovy. Rodí se tu nejdražší vědecký projekt v historii.
Pokrok vědy, jehož jsme v posledních letech svědky, umožňuje přečíst genetickou informaci konkrétních lidí. Získáme tak údaje nejen o dědičných dispozicích člověka, z jehož organismu vzorek DNA pochází, ale nepřímo i jeho pokrevních příbuzných.