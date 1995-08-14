Michal Novotný

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„Do Nachičevaně?" divil se policista střežící ázerbájdžánské velvyslanectví v Ankaře. "Tam přece nic není." - "Z Čech?" divil se policista na nachičevaňském ministerstvu vnitra. "Čechy by sem přece vůbec neměli pouštět.”
Gruzie je zemí s bohatou historií a kulturou. Zemí čaje, mandarinek a dobrého koňaku. Ráj na pobřeží Černého moře, kam jezdila odpočívat "věrchuška" z Moskvy, však už dávno rájem není.
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