Masarykovy debaty
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4napsaných článků
Islám je hrozbou pro Českou republiku. Tak zněla teze, o kterou se přeli dva týmy odborníků 6. března na univerzitě v Hradci Králové. Pro argumentovala Jana Bobošíková a Michal Semín, proti Ondřej Liška a Šádí Shanaáh. Debata byla součástí projektu Masarykovy debaty, který založili brněnští studenti. Po vzoru oxfordské tradice proti sobě soutěží dva týmy odborníků a snaží se diváky přesvědčit o tom, zda platí či neplatí předem daná kontroverzní teze.
Islám je hrozbou pro Českou republiku. Tak zněla teze, o kterou se přeli dva týmy odborníků 6. března na univerzitě v Hradci Králové. Pro argumentovala Jana Bobošíková a Michal Semín, proti Ondřej Liška a Šádí Shanaáh. Debata byla součástí projektu Masarykovy debaty, který založili brněnští studenti. Po vzoru oxfordské tradice proti sobě soutěží dva týmy odborníků a snaží se diváky přesvědčit o tom, zda platí či neplatí předem daná kontroverzní teze.