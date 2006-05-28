Martin Hála
10napsaných článků
10napsaných článků
Wej Ťing-šeng se narodil v Pekingu (1950) v rodině relativně vysoce postavených komunistických kádrů. Jeho otec pracoval na ministerstvu zahraničí, znal se s celou řadou osobností z nejvyššího stranického vedení, a dokonce prý doučoval Mao Ce-tungova nejstaršího syna, Mao An-jinga (Mao Anying), klasické čínštině.
Třináctého prosince byl v Pekingu odsouzen veterán čínského demokratického hnutí Wej Ťing-šeng (Wei Jingsheng). Trest zněl 14 let vězení a další tři roky ztráty občanských práv za pokus o svržení vlády, ilegální finanční transakce, podporu hnutí za nezávislost Tibetu...
Světová konference o ženách, uspořádaná v Pekingu pod záštitou OSN, byla v pořadí čtvrtá. Předchozí tři (poslední z nich v Nairobi před deseti lety) poznamenaly ideologické šarvátky studené války; v popředí pozornosti stály konflikty bipolárního světa, palestinsko-izraelský spor a apartheid.
"Když se ohlížím po čínské minulosti, vidím dlouhé, temné stíny: Jü Luo-kche, Čang Č'-sin, Ma Mien-čen, Š' Jün-feng ... Jejich krev nebyla prolita nadarmo. Když se dívám do budoucnosti, vidím svůj národ, jak obtížen břemenem historie trpí intrikami a úskoky všemocných klik.
Týdenní stávka obvodních a okresních soudců byla 12.července šťastně odvolána za vlažné pozornosti veřejnosti i médií. Vzhledem k tomu, že tato kuriózní stávka je v celosvětovém měřítku jevem dozajista raritním, ale hlavně vzhledem k závažnosti celého problému by byl asi namístě živější zájem.
Na neděli 3.června připadá první výročí brutálního potlačení loňského protestního hnutí v Číně. K uctění památky obětí masakru a následných represí probíhají od 13.května po celém světě prostestní akce, jež mají vyvrcholit v noci ze 3. na 4. červen.