Marcela Dolečková
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11napsaných článků
V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dovezeno do České republiky zboží zhruba za 120 miliard korun. Vývoz za stejné období činil jen 102 miliardy. Rozdíl mezi dovozem a vývozem tak dosáhl 18 miliard, což je více než za celý loňský rok (v roce 1994 bylo pasivum "jen" 12 miliard).
O slovech generálního ředitele tak významné finanční instituce jako je Komerční banka není třeba pochybovat. Jestliže Richard Salzmann v České televizi prohlásil, že společnými silami už jsou české banky schopny financovat projekty řádově v desítkách miliard korun, jistě tomu tak bude.
Spotřeba benzinu v České republice výrazně poroste a ten, kdo bude benzin na český trh dodávat, se může těšit na velké a stabilní zisky. Právě o tom je privatizace rafinersko-petrochemického komplexu (a v tom je také zřejmá paralela s privatizací SPT Telecom).