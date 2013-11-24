Marcel Sauer

5napsaných článků
Vyčkávají, až namísto kyje a šípů najdou ty nejvhodnější prostředky pro zápolení s nebezpečím
Kdy se vlastně stalo důležitějším to, jak něco říkáme, než to, co chceme sdělit?
Systému, který známe, možná dochází dech a budeme si muset zvyknout na život bez zaměstnání
Riziko sociálních sítí spočívá v tom, jak mění naše vnímání
S hudebníkem a básníkem Pavlem Zajíčkem o undergroundu, tvrdé tváři New Yorku a divokosti v srdci
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