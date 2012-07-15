Lydie Fialová
5napsaných článků
5napsaných článků
Díky umělému oplodnění se na celém světě narodily již asi čtyři miliony dětí. S metodou, za niž byla nedávno udělena Nobelova cena, však souvisí řada etických otázek, na které dosud nemáme odpověď. Ne všichni klienti center reprodukční medicíny například vědí, co označují termíny „likvidace materiálu“ a „ukončení plodu“.
Díky umělému oplodnění se na celém světě narodily již asi čtyři miliony dětí. S metodou, za niž byla nedávno udělena Nobelova cena, však souvisí řada etických otázek, na které dosud nemáme odpověď. Ne všichni klienti center reprodukční medicíny například vědí, co označují termíny „likvidace materiálu“ a „ukončení plodu“.
Etické otázky v souvislosti s koncem života se zdaleka netýkají jen eutanazie, tedy záměrného přivolání či navození smrti aktivním podáním smrtícího „léku“, které je ve většině zemí postaveno mimo zákon. Mnohem častější jsou situace, v nichž se rozhoduje o ukončení léčby, která „zadržuje“ smrt.