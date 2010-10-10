Lukáš Tomek

4napsaných článků
V Británii spustili nový systém sledování lidí, který lze snadno zneužít
Jeden ze způsobů, pomocí nichž se dnes léčí rakovina plic, představují malé urychlovače částic, třeba takový, jaký bychom našli v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Rozbijte zdi! Zničte bariéry! Odstraňte překážky mezi učitelem a žákem! – křičí charismatický šedovlasý muž, zvedá školní lavice a vyhazuje je jednu za druhou oknem na dvůr.
šéfredaktor
zástupce šéfredaktora
vedoucí rubriky Komentáře
editor
editor webu
redaktorka vydání
vedoucí vydání