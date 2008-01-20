Lukáš Jiřička

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Překládání z polštiny u nás v poslední době zažívá zasloužený rozkvět.
Duo Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka (oba 1979), skrývající se pod dobře zapamatovatelnou značkou SKUTR, ještě nedosáhlo třicítky.
Kafkův Proces nabízí přiléhavé interpretace pro každou dobu.
Arnold Aronson
Kateřina Miholová
Bernard-Marie Koltés
Dílo jednoho z největších reformátorů performativních umění, britského režiséra Petera Brooka (1925), bylo v Česku během poslední sezony uvedeno hned dvakrát.
Když se nedávno po pražských tramvajích a nárožích objevily plakáty lákající na projekt Národního divadla s úderně znějícím názvem Bouda Bondy...
V Arše vystoupí The SITI Company s proslulou poctou Wilsonovi.
Divadelní skupina křísí pokleslé žánry a jejich prostřednictvím nabízí velkou podívanou.
Když se nedávno na varšavských ulicích objevily billboardy zvoucí na novou inscenaci Andělé v Americe režiséra Krzysztofa Warlikowského, bylo zřejmé, že polské hlavní město čeká divadelní skandál.
Antická dramata můžeme považovat za jediné zachované důkazy začátků divadelní kultury.
Rakouský spisovatel, básník a dramatik Ernst Jandl (1925–2000) je znám českému čtenáři od sklonku 80. let, kdy mu zde vyšla první kniha experimentálních básní a textů Mletpantem.
Pražské Divadlo Komedie je v mnoha ohledech výjimečné. Nejenže je v současnosti naší intelektuálně nejnáročnější scénou, která si přesto našla věrné publikum.
Na samém prahu vánočních svátků zavítá 19. prosince do pražského Divadla Komedie německý skladatel a režisér Heiner Goebbels (1952) se svým komorním scénickým koncertem Die Befreiung des Prometheus (Osvobození Prométhea).
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