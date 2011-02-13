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Libuše Koubská

6napsaných článků

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Není lepší cesta, jak poznat svět
Rozhovor12 minut

Není lepší cesta, jak poznat svět

LÍDA HESOVÁ (1945) vystudovala Fakultu všeobecného lékařství v Brně. V 90. letech působila jako lékařka v Portugalsku, poslední čtyři roky spolupracuje s jednou z nejvýznamnějších světových humanitárních a zdravotnických organizací Lékaři bez hranic (Médecins sans frontieres, MSF); zúčastnila se mise na Kavkaze (2000), v Palestině (2002), v Etiopii (2003–4) a před nedávnem v uprchlických táborech v Polsku. Organizaci Lékaři bez hranic založila z podnětu Bernarda Kouchnera skupina francouzských lékařů v roce 1971 a od té doby pomáhá při odstraňování následků živelních katastrof i válek v krizových ohniscích po celém světě; před pěti lety jí byla udělena Nobelova cena míru. Lída Hesová žije v Liberci, je vdaná a má dceru a syna.

Libuše Koubská19. 12. 2004

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Ondřej Kundra

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