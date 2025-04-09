Lazar Pavlyšen

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Poslední část dokumentu Lazara Pavlyšena o hladomoru na kolektivizované Ukrajině 30.let. Bývalý příslušník ukrajinské armády L.Pavlyšen žije od roku 1918 v Československu. Dnes je mu 92 let.
Další pokračování otřesného dokumentu Lazara Pavlyšena.
Další díl vzpomínek dvaadevadesátiletého Lazara Pavlyšena na dobu uměle vyvolaného hladomoru, kterým bolševická moc chtěla ve třicátých letech zlomit ukrajinské rolníky a přinutit je ke vstupu do kolchozů.
Uveřejňujeme další část svědectví Lazara Pavlyšena
"Kalvárie" pojednává o hladomoru na Ukrajině ve třicátých letech, tedy o tématu, který byl až donedávna absolutním tabu a ještě dnes se o něm v Sovětském svazu hovoří s maximální zdrženlivostí.
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