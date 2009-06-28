Jiří Zlatuška
4napsaných článků
4napsaných článků
Lektoři vysokých škol se v poslední době zaklínají reformou vysokoškolských institucí jako čarovnou kulkou, která má zabít vampýra nedostatečného financování vysokoškolského vzdělávání. Zaklínadlem se stává slovo „kvalita“ v protikladu ke „kvantitě“ představované nárůstem počtu studentů na vysokých školách po roce 1989. V chápání laické veřejnosti jsou vysoké školy, zejména pak ty kamenné s úctyhodnou středoevropskou historií, nazírány s pochopitelným respektem. Zazní-li od reprezentantů univerzit výzvy ke kvalitativní reformě, jsou veřejností i politiky vnímány zvlášť naléhavě a jejich věcná podstata obvykle není zpochybňována. Podrobnější analýza však ukáže, že se slova velmi často rozcházejí s činy.