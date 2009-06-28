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Jiří Zlatuška

4napsaných článků

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Univerzitní vampýr
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Univerzitní vampýr

Lektoři vysokých škol se v poslední době zaklínají reformou vysokoškolských institucí jako čarovnou kulkou, která má zabít vampýra nedostatečného financování vysokoškolského vzdělávání. Zaklínadlem se stává slovo „kvalita“ v protikladu ke „kvantitě“ představované nárůstem počtu studentů na vysokých školách po roce 1989. V chápání laické veřejnosti jsou vysoké školy, zejména pak ty kamenné s úctyhodnou středoevropskou historií, nazírány s pochopitelným respektem. Zazní-li od reprezentantů univerzit výzvy ke kvalitativní reformě, jsou veřejností i politiky vnímány zvlášť naléhavě a jejich věcná podstata obvykle není zpochybňována. Podrobnější analýza však ukáže, že se slova velmi často rozcházejí s činy.

Jiří Zlatuška3. 7. 2005

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

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Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

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Kateřina Mázdrová

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